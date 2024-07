Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen: Bürocontainer aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand zwischen Samstag (29.06.2024) 23.30 Uhr und Montag (01.07.2024) 06.00 Uhr nach einem Einbruch in mehrere Bürocontainer eines Unternehmens im Kehlenweg in Aldingen. Bislang unbekannte Täter brachen die Türen der Container auf und durchwühlten diese anschließend. In einen Container stiegen sie über ein aufgehebeltes Fenster ein und stahlen einen kleineren Bargeldbetrag. Darüber hinaus entwendeten die Täter vermutlich nichts. Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146 28082-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell