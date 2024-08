POL Schwaben Nord: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Dienstag (06.08.2024) ging ein bislang unbekannter Mann eine 23-Jährige an einer Haltestelle in der Kaltenhofstraße an. Gegen 07.00 Uhr sprach der bislang unbekannte Mann die Frau an der Haltestelle "Bärenwirt" an. Hierbei beleidigte der Unbekannte offenbar auch eine weitere bislang unbekannte Person an der Haltestelle. Beim Einsteigen in den Bus, schubste der Unbekannte die ...

mehr