Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Abgeknickter Kran, betrunkener Autofahrer, Kind bei Unfall verletzt, Brand in Toilette, Ammoniakaustritt an Schule

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Baukran abgeknickt

Aus bisher unbekannter Ursache knickte am Montagmittag ein Kran in Kochendorf ab. Gegen 12.10 Uhr knickte die Maschine auf einer Baustelle in der Amorbacher Straße beim Verlasten eines Betonkübels in einem Winkel von circa 90 Grad ab. Teile des Krans sowie der Betonkübel fielen auf ein Dach und beschädigten eine Lärmschutzwand und weitere Wände des Bauwerks. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Gemmingen: Mit knapp 1,4 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Fast 1,4 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Autofahrers am frühen Sonntagabend in Gemmingen an. Gegen 18.20 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Mercedes die Kreisstraße 2049 von Massenbachhausen in Richtung Gemmingen. Hierbei fuhr er Schlangenlinien und kam mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste ein entgegenkommender 46 Jahre alter VW-Fahrer sein Auto stark abbremsen und nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Im Anschluss wendete der Fahrer des VWs, folgte dem Mercedes und informierte zeitgleich die Polizei. Der Mercedesfahrer konnte kurz darauf am Kreisverkehr in Gemmingen einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem die Beamten in seiner Atemluft Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte im Anschluss ein Ergebnis von knapp 1,4 Promille, weshalb der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Heilbronn: Brand in ehemaliger öffentlicher Toilette

Aus bisher unbekannter Ursache entfachte am Montagabend ein Brand in einer ehemaligen öffentlichen Toilette in Heilbronn. Gegen 19 Uhr wurde das Feuer am Silcherplatz gemeldet. Durch die Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung die Tür mittels einer Motorsäge geöffnet werden. Im Anschluss konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Heilbronn: Kind bei Unfall leicht verletzt

Leicht verletzt wurde ein Kind bei einem Unfall am Montagmorgen in Heilbronn. Gegen 8 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem BMW in der Dittmarstraße in Richtung Oststraße unterwegs. Als der Mann an der Einmündung zur Oststraße nach rechts auf diese einbog, übersah er vermutlich den von rechts kommenden 11-jährigen Fahrradfahrer, welcher die Dittmarstraße überquerte. Der Pkw touchierte das Fahrrad des Jungen, weshalb dieser stürzte und sich leicht verletzte. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht nötig. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Ammoniakaustritt an Schule

Wegen des Austritts von Ammoniak musste am Montagmorgen eine Schule in Heilbronn evakuiert werden. Gegen 7.40 Uhr wurde der Ammoniakgeruch in einem Gebäudeteil der Schule in der Erich-Medelsohn-Straße wahrgenommen, in welchem sich zu diesem Zeitpunkt keine Schüler aufhielten. Trotzdem wurden umgehend circa 350 Schüler und Lehrkräfte vorsichtshalber evakuiert. Die Berufsfeuerwehr Heilbronn sowie die freiwilligen Feuerwehren aus Heilbronn, Frankenbach und Kirchhausen waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Schlussendlich konnte eine Kälteanlage als wahrscheinliche Ursache ausgemacht und das Problem behoben werden. Das Ammoniak wurde fachgerecht entsorgt und der Unterricht konnte am 17.09.2024 wiederaufgenommen werden. Nach bisherigem Kenntnisstand zogen sich drei im Objekt arbeitende Bauarbeiter leichte Verletzungen zu. Einer von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell