POL-BO: Raub auf Supermarkt: Polizei fahndet nach großem, sportlichen Täter

Bochum (ots) - Zu einem Unfall kam es am gestrigen 15. Februar in Bochum. Eine 16-jährige Bochumerin fuhr gegen 10 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Beisingstraße in Richtung Am Hausacker. Aus noch unbekanntem Grund stürzte die Jugendliche in Höhe der Hausnummer 5 mit ihrem Zweirad auf die regenasse Fahrbahn. Dabei wurde sie schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das ...

