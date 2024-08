Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Cuxhaven (ots)

Geestland-Bad Bederkesa. In den Abendstunden des 22.08.2024 beschmierte ein bislang unbekannter Täter eine Hauswand einer örtlich ansässigen Tagespflege, die an den Heckenweg zwischen der Bergstraße und der Mattenburger Straße grenzt, mit Graffiti. Dieselbe Hauswand war bereits in den vergangenen zwei Jahren Tatort von Farbschmierereien. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell