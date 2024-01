POL-PPMZ: Mainz - Gonsenheim Betrugsmasche "Falscher Microsoft-Mitarbeiter" - 500 EUR Schaden

Mainz - Innenstadt (ots) - Am Mittwoch dem 10.01.2024 wird es erneut zu einer Versammlung der Landwirte in der Mainzer Innenstadt kommen. Nach dem derzeitigen Stand der Planungen werden sich die Teilnehmer mit bis zu 100 Traktoren auf dem Messegelände in Mainz-Hechtsheim sammeln. Je nach Menge der Teilnehmer, werden diese in kleineren Kolonnen in Richtung ...

