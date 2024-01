POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt; Versammlung der Landwirte am Mittwoch

Mainz (ots) - Während des Aufzugs der Landwirte in Mainz am gestrigen Mittag, kam es zu einer Nötigung durch einen 54-jährigen Mainzer. In Zusammenhang mit den Protesten der Landwirte fuhr u.a. ein Aufzug mit rund 100 Traktoren am gestrigen Mittag durch die Mainzer Innenstadt. Als die Kolonne die Rheinstraße, kurz vor dem Fischtorplatz befuhr, stellte sich ein Mann auf die Straße und zwang damit die Fahrerin eines ...

