Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vollbrand einer Werkstatthalle und Lagerhalle für Wohnmobile - Schaden in Millionenhöhe

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Am gestrigen Sonntagvormittag (25.08.2024) kam es ab ca. 09:30 Uhr zu einem Großbrand bei einem Wohnmobilhändler in der Heinrich-Evers-Straße in Lamstedt. Aus bislang unbekannten Gründen brach innerhalb der Werkstatthalle ein Feuer aus. Die Geschädigten hatten zunächst eigenständig versucht das Feuer zu löschen, was jedoch nicht gelang. Das Feuer breitete sich auf die gesamte Werkstatt und die angrenzende Lagerhalle aus, welche vollkommen zerstört wurden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren Millionen Euro.

Noch am gestrigen Sonntag begannen Kolleginnen und Kollegen mit der Spurensuche am Objekt und der Befragung von Zeugen und den Geschädigten.

Weitere Brandermittlungen werden folgen, sobald der Bereich gefahrlos betreten werden kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell