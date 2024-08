Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilungen der PI Cuxhaven vom 25.08.2024

Cuxhaven (ots)

Pkw ohne Haftpflichtversicherung

Landkreis Cuxhaven, Loxstedt/BAB27: Am Sonntag, den 25.08.2024, kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland kurz nach 01:00 Uhr einen Nissan Micra, der zuvor die BAB27 in Richtung Süden befuhr. Bei der Kontrolle des Pkw auf einem Autobahnparkplatz wurde festgestellt, dass dieser nicht über eine gültige Haftpflichtversicherung verfügt. Der 51-jährigen Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Hagen im Bremischen wurde daher die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen entsiegelt. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Geparkte Pkw touchiert

Landkreis Cuxhaven, Geestland: Am Samstag, den 24.08.2024, wurde der Polizei um 14:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Gröpelinger Straße in der Ortschaft Bad Bederkesa gemeldet. Hierbei touchierte eine 85-jährige Geestländerin mit ihrem Mercedes zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw. Der Mercedes der Seniorin war anschießend nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden an den drei Fahrzeugen dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Die Seniorin blieb bei dem Unfall unverletzt.

