POL-CUX: Mehrere Altölkanister im Bereich Loxstedt illegal entsorgt (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am Mittwoch (21.08.2024) kam es im Kreuzungsbereich B 495/Schützenstraße gegen 07:40 Uhr zu einem Unfall bei dem ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt versuchte ein 48-jähriger Mann aus Lamstedt mit seinem Pkw die B 495 aus Richtung Schützenstraße kommend in Richtung "Am Baumarkt" zu überqueren. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten Kradfahrer, der ...

