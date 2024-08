Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Junger Motorradfahrer leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Mittwoch (21.08.2024) kam es im Kreuzungsbereich B 495/Schützenstraße gegen 07:40 Uhr zu einem Unfall bei dem ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt versuchte ein 48-jähriger Mann aus Lamstedt mit seinem Pkw die B 495 aus Richtung Schützenstraße kommend in Richtung "Am Baumarkt" zu überqueren. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten Kradfahrer, der seinerseits aus Richtung Lamstedt kommend in den Kreuzungsbereich einfuhr. Durch die Kollision wurde das Krad seitlich getroffen und der Kradfahrer leicht am linken Fuß verletzt. Den entstandenen Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ca. 2.500 Euro.

