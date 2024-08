POL-CUX: Verkehrsunfall zwischen zwischen Pedelec-Fahrer und zwei Jugendlichen Mädchen auf ihren Fahrrädern - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. In der Nacht zu Dienstag (20.08.2024) drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit von 02:00 Uhr bis 09:00 Uhr in eine Wohnung in der Wernerstraße im Bereich der Wohnblöcke in Cuxhaven ein und entwendeten Bargeld, Schmuck und weitere Gegenstände. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden. ...

