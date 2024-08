POL-CUX: Sexuelle Nötigung einer Joggerin in Beverstedt-Stubben - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots) - Mann in psychischer Ausnahmesituation klettert aufs Dach und hält Einsatzkräfte in Atem - Nach stundenlangem Einsatz erfolgt ein Zugriff durch Spezialeinsatzkräfte Cuxhaven. Am Sonntag kam es ab etwa 11.00 Uhr zu einem größeren Einsatz für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte in der Wernerstraße in Cuxhaven. Ein 37-jähriger Mann war hierbei, nachdem zunächst bei der Polizei eine Ruhestörung ...

mehr