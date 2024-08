Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versuchter Einbruch in Motorradgeschäft ++ Zigarettenautomat aufgebrochen

Versuchter Einbruch in Motorradgeschäft

Hemmoor. In der Nacht von Samstag, 17.08.24, auf Sonntag, 18.08.24, versuchten unbekannte Täter in ein Motorradersatzteilgeschäft in der Mühlenbergstraße einzubrechen. Die Täter wollten mit einem Stein eine Fensterscheibe des Geschäfts einwerfen. Die Scheibe wurde zwar beschädigt, hielt dem Einbruchversuch aber stand. Die Täter flüchteten unverrichteter Dinge vom Tatort.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Wurster Nordseeküste / Dorum-Neufeld. Unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen gegen 3.00 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Sieltrift in Dorum-Neufeld aufgebrochen. Entwendet wurde ausschließlich Bargeld. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

