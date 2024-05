POL-HAM: Einbruch in Friseursalon

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Nach einem Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand geparkten grünen Opel hat sich der unbekannte Verursacher unerlaubt vom Unfallort an der Danziger Straße entfernt. Zugetragen hat sich die Verkehrsunfallflucht im Zeitraum zwischen 22.30 Uhr am Samstag, 11. Mai, und 19 Uhr am Folgetag. An der Fahrzeugfront entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise zum Unfall und dem Flüchtigen ...

mehr