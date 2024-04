Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Brand eines größeren Gasgrills auf Balkon

Freiburg (ots)

Am Freitag, 05.04.2024, gegen 12.30 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Feldbergstraße gerufen. In einem Mehrfamilienhaus würde es auf einem Balkon brennen. Der Brand auf dem Balkon konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Gebrannt habe ein größerer Gasgrill. Warum diese brannte ist noch nicht bekannt. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenshöhe ist hier noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell