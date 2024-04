Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mutmaßlich stark Betrunkener mit entwendetem E-Scooter unterwegs

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.04.2023, gegen 18.50 Uhr, wurde ein 32-jähriger Mann, welcher mit einem E-Scooter unterwegs war, am Bahnhofsplatz einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Zunächst konnte festgestellt werden, dass an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der weiteren Überprüfung stelle sich heraus, dass der E-Scooter zur Fahndung ausgeschrieben war, da dieser am 25.05.2023 in der Hellbergstraße in Brombach entwendet wurde. Zudem dürfte der 32-Jährige auch nicht mehr verkehrstüchtig gewesen sein, da ein durchgeführter Alkoholtest ein Ergebnis von etwa 2,3 Promille ergab. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der entwendete E-Scooter wurde sichergestellt.

