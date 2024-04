Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Sattelauflieger trennt sich von Sattelzugmaschine - geschädigte Verkehrsteilnehmer gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.04.2024, gegen 05.40 Uhr, trennte sich auf dem Auffahrtast an der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden-Mitte ein Sattelauflieger von seiner Zugmaschine. Nach bisherigen Erkenntnissen stand der Sattelzug in der Nacht von Mittwoch, 03.04.2024 auf Donnerstag, 04.04.2024, auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 316 unterhalb der Autobahn. Es wird vermutet, dass ein Unbekannter in diesem Zeitraum die Zugstange der Sattelplatte betätigte und hiermit die Fahrzeugeinheit voneinander trennte. Als der Fahrer des Sattelzuges am Morgen losfuhr, trennte sich nach kurzer Fahrt der Sattelauflieger vollends von der Zugmaschine. Bis zur Bergung des Sattelaufliegers kam es an der Anschlussstelle Rheinfelden-Mitte zu Verkehrsbehinderungen.

Bei der Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, mögen sich bitte Verkehrsteilnehmer melden, welche durch den liegengebliebenen Sattelauflieger eventuell konkret gefährdet worden sein könnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell