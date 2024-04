Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu "Merzhausen: Unbekannter Autofahrer soll mit Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben - Zeugen gesucht" - hier: Tatverdächtiger nach Schüssen mit Schreckschusswaffe ermittelt

Freiburg (ots)

Die Polizei Ehrenkirchen konnte im Rahmen ihrer Ermittlungen einen Tatverdächtigen feststellen.

Der 19-Jährige steht im Verdacht, in der Nacht auf den 1. Januar 2024 in der Nähe des Jesuitenschlosses im Schloßweg in Merzhausen nach einer verbalen Auseinandersetzung mit Passanten aus einem Auto ausgestiegen zu sein und mit einer Schreckschusswaffe mehrfach in die Luft geschossen zu haben.

Die Schreckschusswaffe wurde von der Polizei sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Ursprungsmeldung:

Freiburg Ein bislang unbekannter Autofahrer soll am Montag, 1. Januar 2024, gegen 0.30 Uhr in der Nähe des Jesuitenschlosses im Schloßweg in Merzhausen aus seinem Wagen ausgestiegen sein und mit einer Schreckschusswaffe mehrfach in die Luft geschossen haben. Darüber hinaus sollen er und seine ebenfalls unbekannten Mitfahrer Passanten beleidigt haben.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

- männlich - stämmige Figur - seitlich rasierte Haare, oben nach hinten gegelt - schwarzer Mantel

Der Polizeiposten Ehrenkirchen (Tel.: 07633/806180) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder weitere Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761/882-4421) rund um die Uhr entgegen.

