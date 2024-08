Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Glückssteine auf den Streifenwagen

Cuxhaven (ots)

Die Polizei in Cuxhaven hat künftig eine neue Möglichkeit, bei Einsätzen vor allem im häuslichen Bereich auf Kinder einzugehen:

Die Kolleginnen und Kollegen können bunt bemalte kleine Steine mit der Notrufnummer 110 übergeben, die Kinder beruhigen und ihnen Mut machen sollen.

Unter Federführung der Hamburger Initiative Aktion 110 /112 gestalten verschieden Gruppen und Einzelpersonen deutschlandweit die Glücksbringer. Die bunt bemalten Steine sollen aber nicht nur zum Mut machen eingesetzt werden. Bei dem Projekt geht es auch darum, Kindern die Notrufnummer 110 präsent zu machen und ein Gespräch über mögliche Hilfen in beängstigenden Situationen zu führen.

Allen Kids zaubert so ein Glücksstein ein Glitzern in die Augen. Genauso hat unsere Hamburger Kollegin Carmen Lamprecht angefangen. Sie ist die Frau hinter der Aktion 110!

"Die 110 ist auf jedem Steinchen zu sehen, weil ich finde, dass man Kindern den alten Leitsatz "Polizei dein Freund und Helfer " wieder ein Stück näherbringen kann und sich der Notruf so vielleicht etwas leichter einprägt", so Carmen Lamprecht zur Entstehung der Aktion in Hamburg.

Die Glückssteine sind zunächst auf jedem Streifenwagen in Cuxhaven verteilt worden.

In nächster Zeit werden die Glückssteine auch in Hemmoor, Geestland und Schiffdorf, sowie auf den Stationen zu finden sein.

Die Aktion lebt von den freiwilligen und kreativen Helferinnen und -Helfer, die immer für Nachschub sorgen.

