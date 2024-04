POL-PDWIL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Wittlich (ots) - Am 13.04.2024 erhielt eine ortsansässige Fima eine E-Mail von einem Unbekannten. Der Absender gab in dieser E-Mail an, dass eine Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen bei örtlichen Unternehmen durchgeführt wird und gab sich als Polizeiinspektion Wittlich aus. Die Firma wurde aufgefordert in der Mail einen Link anzuklicken, um auf ein Portal zugreifen zu können, in welches dann die geforderten Daten ...

