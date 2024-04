POL-PDWIL: Tankbetrug in Pelm

Gerolstein (ots) - Am 17.04.2024, in der Zeit von 11:50 Uhr bis 13:30 Uhr, parkte ein PKW (schwarzer SUV) auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein. Links neben dem PKW des Geschädigten parkte ein weiteres Fahrzeug. Vermutlich beschädigte der Führer dieses Fahrzeugs den parkenden PKW beim Ein- oder Ausfahren aus der Parklücke. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt ...

