Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Warnung vor betrügerischen E-Mails

Wittlich (ots)

Am 13.04.2024 erhielt eine ortsansässige Fima eine E-Mail von einem Unbekannten. Der Absender gab in dieser E-Mail an, dass eine Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen bei örtlichen Unternehmen durchgeführt wird und gab sich als Polizeiinspektion Wittlich aus. Die Firma wurde aufgefordert in der Mail einen Link anzuklicken, um auf ein Portal zugreifen zu können, in welches dann die geforderten Daten eingetragen werden sollen. Die Überprüfung sollte Fragen zum Sicherheitssystem, den Zugangsbeschränkungen und anderen relevanten Sicherheitsaspekten der Firma beinhalten. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass keine Sicherheitsüberprüfungen per E-Mail an Betroffene versandt werden und dass es sich vermutlich um einen versuchten Phishing-Anschlag von bislang unbekannten Tätern gehandelt haben muss. Es wird dringend davon abgeraten Links oder Zip-Dateien von unbekannten oder verdächtigen Absendern zu öffnen. Weiterhin sollten keine sensiblen Daten im Internet ungeprüft weitergegeben werden. Bisher ist nur ein solcher Fall in der Region bekannt geworden.

Im Zweifel wenden sie sich bitte telefonisch an die

Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28 54516 Wittlich Telefon 06571-9260

oder die

Kriminalinspektion Wittlich

Schloßstraße 11 54516 Wittlich Telefon 06571-95000

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell