Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 24.08.2024

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall in Langen mit zwei Verletzten

Landkreis Cuxhaven, Geestland/ Langen: Am frühen Freitagabend (23.08.2024), gegen 17:43 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich Norderweg, Ecke Brookshof in Langen. Ein 88-jähriger Geestländer übersah dabei mit seinem Ackerschlepper den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw Honda eines 89-jährigen Geestländers. Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Pkw wurde in einen Graben geschleudert. Dabei verletzten sich der 89-Jährige und seine Beifahrerin, eine 57-Jährige aus Niedernhausen (Hessen), leicht. Der Honda Jazz wurde erheblich beschädigt und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Unter Berücksichtigung des geringen Schadens am Ackerschlepper entstand in Summe ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

