Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unsichere Fahrweise führt zu Strafanzeige

Haßloch (ots)

Am 07.07.2024 gegen 00:42 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin einen Fahrradfahrer auf der L532 in 67454 Haßloch, der deutlich Schlangenlinien fahrend würde. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrradfahrers konnte der Grund der unsicheren Fahrweise schnell ausfindig gemacht werden. Dieser hatte deutlich dem Alkohol zugesprochen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Aus diesem Grund wurde dem 51-Jährigen Haßlocher in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrrad präventiv sichergestellt. Der 51 Jahre alte Haßlocher muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

