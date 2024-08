POL-CUX: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und hohem Sachschaden auf der BAB

Cuxhaven (ots) - Geestland. Am 25.08.2024, gegen 13:00 Uhr, wurde ein 47-jähriger aus der Stadt Geestland in der Leher Landstraße kontrolliert, weil an dessen E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Da der Fahrer keine Versicherung für den Scooter abgeschlossen hatte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen 20:30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats ...

