PP-ELT: Brennendes Sportboot in der Marina Winningen

Winningen (ots)

Am 16.08.2024 gegen 15:00 Uhr hat ein Sportboot in der Marina in Winningen gebrannt, dabei wurde der Besitzer verletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist zur Zeit noch unklar. Sehr wahrscheinlich lag ein technischer Defekt vor. Weitere Ermittlungen dauern an.

