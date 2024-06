LPI-GTH: Betrunkener Fahrer flüchtet vom Unfallort

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Unter dem Einfluss von Alkohol wurde am Freitagabend gegen 21:30 Uhr ein 52-Jähriger als Fahrer eines Pkw Opel am Mohrenberg gestoppt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Vorwert von 1,1 Promille. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde gegen den Opelfahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet. Zudem wurde dem 52-Jährigen in einem Krankenhaus Blut entnommen und sein Führerschein sichergestellt. (ml) ...

