Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Mühlhausen (ots)

Mit unangepasster Geschwindigkeit befuhr ein 43-jähriger Mühlhäuser am 18.05.24 den Baustellenbereich auf der B 247 von Mühlhausen in Richtung Höngeda. Gegen 18 Uhr kam er mit seinem Pkw Skoda Octavia am Ausgang einer Kurve von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und kam auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Es wurde glücklicherweise niemand verletzt, lediglich am Skoda entstand Sachschaden.

