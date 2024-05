Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Radfahrern

Mühlhausen (ots)

Am Freitag, 17.05.24, kam es gegen 15 Uhr in Mühlhausen an der Kreuzung Brunnenstraße/Langensalzaer Straße zum Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Eine 44-jährige Fahrradfahrerin aus Mühlhausen benutzte den falschen Radweg und stieß mit einem entgegenkommenden 29-jährigen Radfahrer zusammen, als sie die Kreuzung überqueren wollte. Beide Beteiligte verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. An den Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 200 EUR.

