PP-ELT: Graugans mit Armbrust beschossen

St. Goar (ots)

Am 24.07.2024 gegen 13:00 Uhr wurde die Wasserschutzpolizei St. Goar über eine verletzte Graugans informiert, die mit einer Armbrust beschossen wurde. Die Gans, die sich an einem Steiger am Rhein aufhielt, wurde durch den Bolzen der Armbrust am linken Flügel verletzt. Hier hatte sich der Bolzen in den Flügel gebohrt und konnte beim Ausbreiten der Flügel gesehen werden.

Durch die verständigte Wildtierhilfe "An der Loreley" St. Goar konnte die Gans am Rheinufer eingefangen und einer Tierklinik zugeführt werden.

Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurden aufgenommen.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die WSP-Station St. Goar unter der Telefonnummer 06741 - 9204-0 oder per Mail an ppelt.wsp.sg@polizei.rlp.de entgegen.

