Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsdelikte im Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am 25.08.2024, gegen 13:00 Uhr, wurde ein 47-jähriger aus der Stadt Geestland in der Leher Landstraße kontrolliert, weil an dessen E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Da der Fahrer keine Versicherung für den Scooter abgeschlossen hatte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.

Gegen 20:30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen Audi auf einem Supermarktplatz an der Leher Landstraße. Der Fahrer, ein 21-jähriger Schiffdorfer, konnte keinen Führerschein vorlegen. Eine Überprüfung ergab, dass dem jungen Mann die Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen wurde. Er muss sich jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen 23:00 Uhr waren Beamte des Polizeikommissariats Geestland in Drangstedt auf der Hauptstraße auf ein Pkw-Anhänger-Gespann aufmerksam geworden, da am Anhänger die Beleuchtung ausgefallen war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass 25-jährige Fahrer aus Cuxhaven nicht über die erforderliche Fahrerlaubnisklasse -BE- verfügte. Die Weiterfahrt mit Anhänger wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

