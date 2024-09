POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Warnung vor Schockanrufen

Heilbronn (ots) - Öhringen: Topf mit Öl in Brand geraten Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand am Dienstagnachmittag bei einem Brand in Öhringen. Vermutlich kam es gegen 13.15 Uhr in der Poststraße zu einem Fettbrand, als ein 25-Jähriger Öl in einem Topf in seiner Wohnung erhitzte. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Verletzt wurde niemand und die Wohnung ...

