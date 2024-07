Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Menden (ots)

Ein 73 Jahre alter Mendener war am Mittwochabend gegen 23 Uhr vom Mendener Bahnhof mit dem Bus in Richtung Bösperde unterwegs. Am Bahnhof wurde er zwecks angeblicher Fahrplanauskunft von einem Mann angesprochen, der mit ihm einstieg, man stieg dann an der Haltestelle "Am Gillfeld" gemeinsam aus. Der Unbekannte unterhielt sich nach dem Aussteigen mit dem Senior und riss ihm dann eine wertvolle Goldkette vom Hals, er lief davon. Die Polizei sucht nun nach einem zwei Meter großen sportlichen Mann im Alter von 20-25 Jahren mit kurzen dunklen Haaren und südländischem Erscheinungsbild, er trug zudem eine Art Fahne oder Umhang in rot-weißer Farbe bei sich und sprach nur bedingt Deutsch. Im Bus war der Unbekannte zudem in Kontakt mit einem gleichaltrigen etwa 1,70m großen Mann mit schwarzen kurzen Haaren, auch zu diesem Mann bittet die Polizei um Hinweise. Die zweite Person sei danach noch weiter im Bus verblieben. Der Mendener wurde nicht verletzt, Zeugen können sich an die Polizei unter 02373 90990 wenden.

Von Dienstag auf Mittwoch wurden zudem Werkzeuge aus einem Van an der Friedhofstraße gestohlen, das Fahrzeug wurde zwischen 19 und 7 Uhr aufgebrochen. (lubo)

