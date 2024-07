POL-MK: Wohnmobil entwendet

Iserlohn / Letmathe (ots) - Zwischen vergangenem Mittwoch und gestern haben Unbekannte versucht, in ein Einfamilienhaus Am Glockenturm in Kalthof einzubrechen. Sie hebelten dazu ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten mehrere Räume, zum möglichen Diebesgut gibt es noch keine konkreten Angaben. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. In der Wallstraße sind zudem Werkzeuge aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschwunden, die zurzeit renoviert ...

mehr