POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unbekannte stellen "Büchsenbaum" mit beleidigenden Aufschriften - Polizei bittet um Hinweise (01/02.05.2024)

Furtwangen (ots) - Auf der B 500 bei Neukirch ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Wegen der schweren Verletzungen musste der 69-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. An der Honda entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

