Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Motorrad-Unfall und Heckenbrand

Heilbronn (ots)

Boxberg: Unfall zwischen Pkw und Motorrädern

Mehrere Verletzte und Sachschaden von rund 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagnachmittag in Boxberg. Der 46-jährige Fahrer eines Suzuki Swift war gegen 15.40 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg von Heckfeld in Richtung Oberschüpf unterwegs. An der Einmündung zur Landesstraße 579 wollte dieser nach links in Richtung Oberschüpf abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich zwei 63 und 62 Jahre alte Motorradfahrer, die auf der L579 in Richtung Legenrieden fuhren. Der Pkw kollidierte mit der BMW des 63-Jährigen wodurch dieser schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Der dahinterfahrende 62-jährige Krad-Lenker erkannte die Situation und versuchte auszuweichen. Dabei kam er ins Schleudern und ebenfalls zu Sturz. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die beiden Insassen des Suzuki erlitten einen leichten Schock. Am Pkw und dem Motorrad des 63-Jährigen entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme war die L579 komplett gesperrt.

Lauda-Königshofen: Mann bei Heckenbrand leicht verletzt

Vermutlich durch das Abbrennen von Unkraut geriet am Donnerstag eine Hecke in Lauda-Königshofen-Unterbalbach in Brand. Der 72-jährige Eigentümer brannte das Unkraut auf seinem Anwesen ab. Gegen 11.40 Uhr geriet hierdurch wohl auch die Hecke in Brand. Der Mann versuchte diese mit einem Gartenschlauch zu löschen, was nur teilweise gelang. Die Feuerwehr konnte den Brand endgültig löschen. Der 72-Jährige atmete bei seinem Löschversuch Rauch ein, weshalb er im Rettungswagen untersucht wurde. Eine Aufnahme ins Krankenhaus war nicht notwendig. An der Hecke entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell