Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Streifvorgang zwischen Sattelzug und Auto - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.04.2024, gegen 17:40 Uhr, kam es an der Einmündung der Fricktalstraße (B 518) zur Basler Straße/Friedrichstraße (B 34) zum Streifvorgang zwischen einem Sattelzug und einem Auto. Die Fahrzeuge waren zuvor hintereinander an das Straßenende herangefahren. Der Sattelzugfahrer und die 30-jährige VW-Fahrerin hatten die Absicht, nach rechts in die B 34 einzufahren. Dabei kam es zur Kollision. Sachschäden entstanden am Sattelauflieger und am Auto in Höhe von rund 2500 Euro. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell