POL-FR: Bad Säckingen: Motorrollerfahrer stürzt beim Bremsen - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Sturz leicht verletzt hat sich am Donnerstag, 25.04.2024, gegen 12:20 Uhr, ein Motorrollerfahrer in Bad Säckingen. Der 68-jährige musste bei einer Tankstelle auf der B 34/Schaffhauser Straße verkehrsbedingt abbremsen. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Roller und kam zu Fall. Er zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus. Der Motorroller wurde leicht beschädigt.

