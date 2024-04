POL-FR: Hartheim: Erneut Geldautomat gesprengt - Täter flüchtig

Freiburg (ots) - Heute Morgen, 26.04.2024, gegen 4.40 Uhr hatten Unbekannte einen Geldautomaten in Hartheim gesprengt. Hierbei soll es sich um drei Täter gehandelt haben, welche im Anschluß der Tat mit einem hochmotorisierten Fahrzeug geflüchtet sind. Am Gebäude der Bank entstand erheblicher Sachschaden in derzeit noch unbekannter Höhe. Personen wurden nicht ...

