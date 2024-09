Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Fahrer unter Drogeneinfluss, Betrunken Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet, Einbruch in Hofladen, Unfall bei Rotlicht, Autofahrer bedroht

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau- Fürfeld: Fahrer unter Drogeneinfluss

Am späten Donnerstagabend führte eine Verkehrskontrolle der Polizei gegen 23.45 Uhr in der Bonfelder Straße in Fürfeld zur Feststellung eines Fahrers, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der 59-jährige Rollerfahrer wurde während der Kontrolle auffällig, da er Anzeichen einer aktuellen Beeinflussung durch THC zeigte. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Mann musste die Beamten schließlich zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und hat nun mit mehreren Anzeigen zu rechnen.

Heilbronn: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Am Donnerstagabend ereignete sich gegen 23.25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in Heilbronn. Ein PKW kam in der Kolpingstraße von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und kippte auf die Seite. Die beiden Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Die Polizei konnte einen 40-jährigen Mann in unmittelbarer Nähe festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der zweite Mann wurde im Rahmen der Fahndung auf einem Roller fahrend aufgegriffen und festgenommen. Auch er stand mit 0,9 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Da die Fahrereigenschaft nicht eindeutig geklärt werden konnte, wurde bei beiden eine Blutentnahme durchgeführt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Untereisesheim: Einbruch in Hofladen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Untereisesheim zu einem Aufbruch von zwei Selbstbedienungsautomaten. Gegen 03.10 Uhr manipulierte ein bislang unbekannter Täter die Überwachungskameras am Hofladen in der Straße "Dreizehn Morgen". Danach verließ er zunächst das Gelände, kam aber gegen 3.50 Uhr zurück. Der Täter, vermummt mit einem schwarzen Tuch und Sonnenbrille, verschaffte sich dann gewaltsam Zugang zu den Geldkassetten in den Automaten und entwendete das darin befindlichen Bargeld. Zudem wurde eine weitere Geldkassette, die im Innenraum angebracht war, ebenfalls aufgebrochen und der Inhalt entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm zu wenden.

Heilbronn: Verkehrsunfall mit unklarer Schuldfrage - Zeugen gesucht

Am Donnerstagmittag ereignete sich gegen 12.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Oststraße/Silcherstraße in Heilbronn. Zwei Fahrzeuge kollidierten, nachdem einer der Beteiligten möglicherweise ein Rotlicht missachtete. In den Unfall verwickelt waren ein schwarzer Audi Q5 und ein weißer Smart fortwo coupe. Beide Fahrer gaben an, bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren zu sein. Aufgrund der widersprüchlichen Aussagen ist bislang unklar, wer den Rotlichtverstoß begangen hat. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizei Heilbronn bittet mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden, um zur Klärung der Unfallursache beizutragen.

Lauffen a.N.: Mann bedroht Fahrer von behinderten Menschen - Zeugen gesucht

Am Mittwoch ereignete sich zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr ein bedrohlicher Vorfall in der Lange Straße in Lauffen am Neckar. Ein 63-jähriger Mitarbeiter einer Hilfsorganisation war mit einem Fahrzeug zum Transport von behinderten Menschen unterwegs, als er von einer roten/orangen Mercedes Limousine abrupt geschnitten und zum Anhalten gezwungen wurde. Der Fahrer des Mercedes stieg danach aus, beleidigte den Fahrer des Transporters und sprach zudem wüste Drohungen aus. Anschließend stieg er wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Gebräunter Hauttyp - Kurze, schwarze Haare - Schwarzer Vollbart - Neonfarbene, langärmlige Jacke

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können. Insbesondere wird ein Zeuge, der während des Vorfalls mit dem Mercedes-Fahrer gesprochen hat, gebeten, sich zu melden. Er führte ein Fahrrad mit sich und könnte wichtige Informationen liefern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell