POL-DN: Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Lkw

Langerwehe (ots) - Im Zeitraum zwischen Sonntag (01.09.2024) und Montag (02.09.2024) kam es in der Grüntalstraße in Langerwehe zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 17:20 Uhr am Sonntag und 08:30 Uhr am Montag zunächst Zutritt zum Garten des Hauses und drangen anschließend gewaltsam in das Gebäude ein. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Schlüssel sowie ...

