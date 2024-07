Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Einbrüche - Fahrraddiebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Auto aufgebrochen

Auf dem Wanderparkplatz im Strümpfelbacher Weg wurde am Dienstagabend in der Zeit zwischen 19 Uhr und 21 Uhr ein Pkw VW aufgebrochen. Ein Unbekannter schlug hierzu ein Seitenfenster am Pkw ein und entwendete aus dem Fahrzeug eine in der Mittelkonsole abgelegte Geldbörse. Hinweise die zur Aufklärung des Vorfalls beitragen könnten, wird von der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Kernen im Remstal: Gestürzter Radfahrer

Ein 52-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstag gegen 20.45 Uhr den Kerbenweg, als er beim Überfahren eines Steins die Kontrolle verlor und stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer und musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden.

Welzheim: Gartenhecke in Brand geraten

Vermutlich infolge eines Funkenflugs beim Heckenschneiden geriet am Dienstag gegen 11.15 Uhr ein Gartenhecke in der Gustav-Mahler-Straße in Brand. Das Feuer wurde bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 10 Mann vor Ort kamen, von Anwohnern gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Gebäude wurde somit verhindert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Waiblingen: Einbruchsversuch

Zwischen Dienstag, 02.07.2024 und Dienstag, 09.07.2024 versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus in der Straße Salzbrunnen einzubrechen. Den Einbrechern gelang es glücklicherweise nicht, die Terrassentüre aufzubrechen. Der beim Einbruchsversuch entstandene Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Ein 35-jähriger Fiat-Fahrer missachtete am Dienstagabend gegen 20:50 Uhr an der Kreuzung Seewiesenstraße / Biegelwiesenstraße die Vorfahrt einer 42 Jahre alten Mercedes-Fahrerin, woraufhin es im Kreuzungsbereich zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Der Schaden an den beiden Autos beläuft sich auf etwa 6500 Euro, verletzt wurde niemand.

Korb: 10.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag kurz vor 17 Uhr in der Winnender Straße. Ein 25-jähriger Fahrer eines VW Transporters wollte von einer Parklücke auf die Winnender Straße einfahren und übersah den VW Golf eines 33-Jährigen, der die Winnender Straße entlangfuhr. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, verletzt wurde niemand.

Winnenden: Fahrraddiebstahl

Am Dienstag in der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 18:30 Uhr wurde ein weißes Trekkingrad, das auf dem Friedhofsparkplatz in der Höfener Straße mit einem orangenen Schloss an einem Schild abgeschlossen war, gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Zeugen nach Diebstahlsdelikten gesucht

Am Montagabend gegen 22:30 Uhr entwendete eine bisher unbekannte Diebin eine Dekotruhe, die vor der Haustüre eines Wohnhauses in der Schwaikheimer Straße aufgestellt war. Hierbei wurde die noch unbekannte Frau von einer Überwachungskamera aufgenommen. Darauf ist zu erkennen, dass die Frau vier Gartenleuchten mit sich führt. Da der Verdacht besteht, dass auch diese zuvor entwendet wurden, wird der Besitzer der Leuchten sowie evtl. weitere Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Rudersberg-Schlechtbach: In Tankstelle eingebrochen

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in eine Tankstelle in der Heilbronner Straße ein und entwendeten aus dieser Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines roten Lkw befuhr am Dienstag gegen 14:45 Uhr die Göppinger Straße und kam hierbei zu weit nach links, sodass ein entgegenkommender 43 Jahre alter Seat-Fahrer ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Beim Ausweichmanöver stieß der Seat gegen den dortigen Bordstein, wodurch die Reifen und Felgen der Beifahrerseite beschädigt wurden. Der Lkw-Fahrer fuhr anschließend unerlaubt weiter. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

