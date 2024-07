Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Eingeschlagene Fahrzeugscheibe, Vorfahrt missachtet, Unfall unter Alkoholeinfluss sowie erheblich Sachschaden an Leitplanke

Aalen (ots)

Crailsheim: Einschlagen von Fahrzeugscheibe

An einem Fiat 500 wurde am Dienstag zwischen 8:30 Uhr und 16:30 Uhr, welcher in der Heidi-Denzel-Straße abgestellt war, die rechte Beifahrerscheibe eingeschlagen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim, Tel.: 07951 4800 entgegen.

Blaufelden: Vorfahrt missachtet

Bei einem Abbiegevorgang auf die L1036 übersah am Dienstag um 9:20 Uhr eine 31-jährige VW-Fahrerin eine von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte Ford-Fahrerin. Daraufhin kam es zur Kollision bei welcher ein Sachschaden von 3000 Euro entstand.

Schorrenweg: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 55-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Dienstagabend gegen 23:45 Uhr den Schorrenweg in Fahrtrichtung Herrweg. Auf diesem fuhr ihm eine 19-Jährige mit einem Pkw entgegen und wollte in den Schorrenweg einfahren. Der Fahrradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, weshalb es zur Kollision kam, bei der ein Sachschaden von 500 Euro am Pkw entstand. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Ilshofen: Erheblicher Sachschaden an Leitplanke

Mitarbeiter einer Autobahnmeisterei stellten am Dienstag gegen 15:20 Uhr auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Kirchberg und der Anschlussstelle Ilshofen-Wolpertshausen einen erheblichen Schaden von rund 20.000 Euro an der rechten Leitplanke fest. Entlang des 150m langen Schadens konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, welche jedoch bisher keinen Hinweis auf den Verursacher geben konnten. Die durchgeführte Fahndung blieb erfolglos. Personen, die in diesem Zusammenhang Hinweise gegeben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Kirchberg/Jagst unter der Rufnummer 07904 94260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell