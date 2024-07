Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Unfallflucht

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Wohnungseinbrüche

In der Flurstraße wurde am letzten Freitag gegen 23 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Ein unbekannter Täter drang gewaltsam in die Einliegerwohnung eines Wohnhauses ein und durchsuchte diese. Nach vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Ein weiterer Einbruch ereignete sich kurze Zeit später in der Jahnstraße. Dort wurde am Samstag gegen 00:30 Uhr über eine Terrassentür in ein Wohnhaus eingebrochen und aus einer Handtasche Bargeld entwendet. Hinweise zu den Vorfällen wird von der Polizei Sulzbach an der Murr unter Tel. 07153/352 erbeten.

Welzheim: Unfallflucht

500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Autofahrer, als er in der Straße Reizwiesen beim Vorbeifahren ein geparktes Auto schrammte. An diesem Pkw VW Golf wurde hierbei das linke vordere Fahrzeugeck beschädigt. Der Verursacher flüchtete nach dem Vorfall, der sich am Dienstag zwischen 6.30 Uhr und 8.15 Uhr ereignete, ohne diesen polizeilich zu melden. Sachdienliche Hinweise zur Klärung der Tat nimmt die Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 entgegen.

