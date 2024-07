Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Dreister Diebstahl - Unfallflucht - Bei Diebstahl ertappt - Natronlauge ausgetreten - Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei - Sonstiges

Oberkochen: Dreister Diebstahl

Gegen 1 Uhr am Dienstagmorgen entwendeten bislang Unbekannte ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke Bianchi, das vor einem Wohnhaus in der Marie-Curie-Straße abgestellt war. Der Besitzer des Rades hatte gehört, wie eine Person über Kies lief, welcher vor dem Haus ausgebracht ist. Als er nachschaute, bemerkte er den Diebstahl. Der Mann setzte sich daraufhin in sein Fahrzeug und fuhr die Gegend ab, konnte jedoch weder den Dieb noch das Mountainbike auffinden. Als er gegen 1.15 Uhr wieder zum Haus zurückkam, bemerkte er, dass zwischenzeitlich auch ein zweites Mountainbike entwendet worden war. Das Rad der Marke Bulls ist grün und hatte am hinteren Reifen einen Platten. Beide Räder sind älteren Baujahrs. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Unterkochen: Unfallflucht

Zwischen Freitagnachmittag 15 Uhr und Montagabend 19.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Hyundai, der in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Knöcklingstraße abgestellt war. Der an dem Fahrzeug entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Bei Diebstahl ertappt

In einem Ladengeschäft im Mercatura beobachtete der Ladendetektiv am Montag gegen 17.30 Uhr einen Unbekannten beim Diebstahl einer Badehose. Als er den Dieb ansprach, spuckte dieser ihn an und trat nach ihm. Hierbei konnte der Ladendetektiv sehen, dass der Dieb eine präparierte Tasche bei sich hatte. Dem Unbekannten gelang die Flucht; er stieg in einen blauen Opel Corsa ein und fuhr davon. Beamte des Aalener Polizeireviers haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter Tel.: 07361/5240 zu melden.

Lauchheim: Unfall beim Ausweichen

Auf rund 7000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag entstand. Gegen 12 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Linienbus die Landesstraße 1076 zwischen Hülen und Lauchheim, wo ihm vor der Bahnunterführung ein Kies-Lkw auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 47-Jährige nach rechts aus, wobei er eine Stützmauer streifte. Dabei verlor der 47-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches mit der Front gegen die Mauer eines Betonpfeilers prallte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinem Linienbus beschädigte ein 42-Jähriger am Montagmorgen gegen 9 Uhr einen in der Kochertalstraße abgestellten Lkw-Anhänger, wobei ein Gesamtschaden von rund 7500 Euro entstand.

Ellwangen: Alkoholisiert Unfall verursacht

Alkoholeinfluss war wohl die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagmorgen gegen 00.45 Uhr ein Sachschaden von rund 8000 Euro entstand. Mit seinem Seat befuhr ein 19-Jähriger zur Unfallzeit den Verbindungsweg zwischen der Landesstraße 1060 und Hochgreut, wo er mit dem Fahrzeug von der Straße abkam und in ein Maisfeld fuhr. Der Unfallverursacher blieb unverletzt; er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Unterschneidheim: Natronlauge ausgetreten

Am Tankaufleger eines Sattelzuges, der auf einem Parkplatz am Ortsbeginn von Zöbingen abgestellt war, lief - verursacht durch ein Leck - am Montagabend gegen 20.20 Uhr Natronlauge aus. Die 50%ige Lauge floss dabei in einen nahegelegenen Grünstreifen. Um die Natronlauge zu beseitigen und das Leck abzudichten, rückten die Freiwilligen Feuerwehren Zöbingen, Unterschneidheim, Bopfingen, Aalen und Ellwangen mit insgesamt 18 Fahrzeugen und 83 Einsatzkräften aus. Das Auslaufen der Lauge konnte weitestgehend gestoppt werden. Gegen 00 Uhr wurden die rund 23.000 kg Lauge in einen zwischenzeitlich eingetroffenen Ersatz-Lkw umgepumpt. Die Landesstraße 1060, die kurzzeitig voll gesperrt worden war, konnte gegen 1 Uhr wieder freigegeben werden. Durch einen Vertreter des Landratsamtes, der ebenfalls vor Ort war, wurde festgestellt, dass keine Gefahr für umliegende Gewässer bestand.

Neuler: Fahrzeug übersehen

An der Einmündung Ziegeleistraße / Leinenfirster Straße übersah ein 21-jähriger Tesla-Fahrer am Montagvormittag kurz vor 11 Uhr den Mercedes Benz einer 55-Jährigen. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Radler leicht verletzt

Jeweils leichte Verletzungen zogen sich zwei 41 und 33 Jahre alte Radfahrer bei einem Unfall am Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr zu, als der 41-Jährige den jüngeren beim Vorbeifahren in der Buchstraße streifte und die beiden Radler auf die Fahrbahn stürzten.

Schwäbisch Gmünd: Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei

Gegen 23 Uhr am Montagabend befuhr eine Streifenwagenbesatzung des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers die Eutighofer Straße in Richtung Großdeinbach, als von rechts aus der Lorcher Straße ein Motorrad (vermutlich Kawasaki) mit überhöhter Geschwindigkeit angefahren kam. An dem Zweirad war das Kennzeichen nicht lesbar, da dieses vermutlich manipuliert bzw. verbogen war. Um den Fahrer zum Anhalten zu bewegen, schalteten die Beamten das Blaulicht ein und aktivierten die Anhaltesignale. Beides ignorierte der Unbekannte; er beschleunigte sein Motorrad und fuhr davon. Der Biker fuhr über die Kreisstraße 3268 bis Großdeinbach und anschließend weiter in Richtung Wetzgau. Am dortigen Kreisverkehr bog das Motorrad auf die B 298 in Richtung Schwäbisch Gmünd ab, wobei eine Fahrgeschwindigkeit von über 150 km/h erreicht wurde. Über die Franz-Konrad-Straße, die Willy-Schenk-Straße und die Deinbacher Straße ging die Fahrt weiter. Hier bog der Unbekannte in Richtung Mutlangen ab. Die Polizeibeamten konnten das Motorrad kurze Zeit später in Göggingen wieder feststellen. Als der Fahrer die Polizeistreife erkannte, fuhr er erneut mit überhöhter Geschwindigkeit davon. In rücksichtsloser und rasanter Fahrweise fuhr das Motorrad auf der Gögginger Straße in Richtung Leinzell. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen ca. 20 Jahre alten schlanken Mann, der ca. 180 cm groß ist. Er war komplett dunkel bekleidet und trug einen dunklen Sturzhelm. Bei dem Motorrad älteren Baujahrs, handelt es sich möglicherweise um eine Kawasaki ZXR mit auffälligem Rücklicht. Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Unbekannten gefährdet wurden und/oder Hinweise auf ihn geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagabend entstand. Gegen 18.30 Uhr übersah ein 59-jähriger Dacia-Fahrer auf einem Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße den von rechts kommenden VW einer 23-Jährigen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Beim Verlassen des Kreisverkehrs in der Einhornstraße musste ein 62-Jähriger seinen VW am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Ein 27-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Taigo auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro entstand.

