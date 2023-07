Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels-Seidenbuch: Wohnhaus durch Kriminelle heimgesucht

Wer hat etwas gesehen?

Lindenfels-Seidenbuch (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Knodener Straße geriet zwischen Sonntagmorgen (16.7., 9.20 Uhr) und Montagnachmittag (17.7., 16.30 Uhr) in das Visier Krimineller. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangten die Einbrecher auf bislang unbekannte Weise in das Objekt und verschafften sich auf diesem Weg Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie ließen unter anderem Bargeld, Sammlermünzen sowie ein Portemonnaie mitgehen. Anschließend traten die Kriminellen mit ihrer Beute unerkannt die Flucht an. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro.

Die Kripo (K 21/22) in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sachdienliche Hinweise werden von den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell