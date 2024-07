Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall & Stahlmulde entwendet

Aalen (ots)

Stimpfach: Vorfahrt missachtet

Ein 20-jähriger Toyota-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 5:45 Uhr die L 1068 von Stimpfach kommend und wollte nach links auf die B 290 in Richtung Randenweiler abbiegen. Hierbei übersah er den von rechts kommenden Mercedes eines 45 Jahre alten Autofahrers und kollidierte mit diesem. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2500 Euro, verletzt wurde niemand.

Gaildorf: Stahlmulde mit Schrott entwendet

Zwischen Freitagvormittag und Montagmorgen wurde eine graue Stahlmulde (40 Kubikmeter Fassungsvermögen), in der sich ca. acht Tonnen Mischschrott befanden, von einem Firmengelände in der Straße Eschenau entwendet. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07971 95090 mit dem Polizeiposten Gaildorf in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell