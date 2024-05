Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 02.05.2024: Verletzte Fahrradfahrerin in Woltorf

Peine (ots)

Gegen 07:30 Uhr am 02.05. ereignete sich in Woltorf ein Unfall, bei dem eine 44-jährige Frau so schwer verletzt wurde, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Eine 32-jährige Skoda Fahrerin übersah offenbar die bevorrechtigte Radlerin auf der Meerdorfer Straße, so dass es im Kreuzungsbereich an der Schwittmerstraße zu einem Zusammenstoß kam. Die Fahrradfahrerin wurde zunächst vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend ins Klinikum Peine gebracht.

