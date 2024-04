Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erneut Handy gestohlen - Bundespolizisten nehmen Wiederholungstäter fest

Bochum - Dortmund - Wuppertal (ots)

Am Samstagmorgen (27. April) entwendete ein Mann im Bochumer Hauptbahnhof wiederholt ein Mobiltelefon einer Reisenden. Die Staatsanwaltschaft erließ daraufhin einen Haftbefehl.

Gegen 7 Uhr beobachteten zivile Bundespolizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl im Dortmunder Hauptbahnhof einen 27-Jährigen, wie dieser einer Frau beim Einstieg in einen Regionalexpress das Mobiltelefon entwendete. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5767259

Nachdem der Mann die Bundespolizeiwache in Dortmund verlassen hatte, schaute er sich gleich wieder nach Tatgelegenheiten um. Aus diesem Grund folgten die Fahnder dem algerischen Staatsbürger erneut. Dieser begab sich mit dem Zug nach Bochum und hielt sich zunächst am Bahnsteig der Gleise 5/6 auf. Kurz darauf ging er in Richtung Bahnhofsvorhalle und suchte eine Bäckerei auf. Gegen 10 Uhr näherte er sich schließlich einer 27-Jährigen, beugte sich vor und griff mit der Hand in die rechte Manteltasche der Frau. Dabei entnahm er das Smartphone der Deutschen und wollte anschließend die Filiale wieder verlassen. Die Tat konnte durch die zivilen Polizisten beobachtet werden. Daraufhin nahmen sie den Wuppertaler fest und brachten ihn zur Wache. Dabei symbolisierte der mutmaßliche Dieb, dass er das Mobiltelefon lediglich vom Boden aufgehoben habe.

Die Bochumerin hatte den Diebstahl ihres Handys bisher nicht bemerkt und war sichtlich erleichtert, als die Beamten ihr dieses zurückgaben.

Die Bundespolizisten leiteten ein erneutes Ermittlungsverfahren wegen des gewerbsmäßigen Diebstahls ein. Die Einsatzkräfte nahmen Kontakt mit der Staatsanwaltschaft auf. Ein Richter ordnete dann die Hauptverhandlungshaft im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens an. Daraufhin brachten Uniformierte den 27-Jährigen in das Gewahrsam der Polizei Bochum. Anschließend erließ der bereitschaftshabende Richter einen Haftbefehl gegen den Wiederholungstäter.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell